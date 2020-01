Marotta incontra Butragueno: Inter e Real Madrid a colloquio a Milano

Beppe Marotta a colloquio con il Real Madrid, per un incontro formale con Emilio Butragueno. A rivelare la notizia è stato Gianluca Di Marzio nel corso del programma “Sky Sport Calciomercato – L’Originale”, il quale ha parlato di un colloquio a cena tra i due lontano da possibili coinvolgimenti in chiave arrivi e partenze per Inter e Real Madrid.

Marotta e Butragueno si sono incontrati già nel pomeriggio in occasione della consegna del Premio Gianni Brera assegnato a Inter e Real Madrid per essersi distinte sempre nel massimo campionato italiano e spagnolo. Il colloquio evidenziato da Di Marzio è relativo al post cerimonia e dunque alla cena che li ha visti protagonisti, lontani però da possibili voci di mercato.



