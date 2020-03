Marotta: “Juve-Inter il 9 marzo? Aspettiamo altre proposte dalla Lega, ci vuole buon senso”

Sono giorni di attesa, questi, per capire quale strada imboccherà alla fine la Lega Serie A per le prossime giornate di campionato. Al momento, l’ipotesi slittamento sembra quella più logica per permettere ai club di rimettersi in pari delle altre formazioni che hanno già disputato la loro partita ed evitare che squadre come l’Inter arrivino a metà maggio con addirittura due incontro da recuperare rispetto ad altre compagini come la Lazio, che nelle ultime settimane ha invece regolarmente giocato.

Intervenuto telefonicamente all’Ansa, ecco l’ennesimo intervento sul tema dell’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta: “Prima dell’assemblea di mercoledì la Lega ci mandi tutte le sue proposte, non solo quella di giocare a Torino con la Juve il 9: dopodiché’ l’Inter si pronuncerà. Va ampliato il ventaglio di proposte ci vuole buon senso rispettando anche logiche di calendario…”.



