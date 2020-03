Marotta: “Juventus-Inter lunedì 9 marzo? Noi siamo contrari: resta tutto come prima”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, l’amministratore delegato dei nerazzurri Beppe Marotta ha voluto chiarire la questione relativa al possibile recupero del match di campionato contro la Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport solo pochi minuti fa, i vertici del calcio italiano avrebbero deciso di fissare il recupero delle gare rinviate al prossimo weekend, dal 7 al 9 marzo, con il big match dello Stadium in programma lunedì.

“Noi a questa scelta siamo contrari: resta tutto come prima” ha dichiarato Beppe Marotta ai microfoni di Rai Sport. Un programma dunque da riscrivere per la Serie A che da anni non viveva ore così calde.



