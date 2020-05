Serie A, l’Inter si schiera contro le nuove regole anti-virus! Marotta: “O cambia il protocollo o non andiamo in ritiro”

Se la stampa sportiva, stamane, parlava di una Serie A compatta attorno all’idea di riprendere il campionato il 13 giugno (cioè tra un mese), con la sola eccezione dell’Udinese a dichiarare guerra aperta alla linea intrapresa dalla Lega, a sua volta affidatasi alle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico del Governo, ora pare che lo scenario sia leggermente diverso. Perché il fronte comincia a perdere pezzi, o, semplicemente, comincia a fare i conti con la sostanziale inapplicabilità degli stringenti protocolli anche per una società come l’Inter: che ad Appiano Gentile, per dire, ha 27 camere che basterebbero a malapena ad ospitare i calciatori in un ipotetico maxi-ritiro che osservi tutte le misure di sicurezza.

Ecco perché, come riporta l’edizione online del quotidiano la Repubblica, il club nerazzurro avrebbe assunto – nelle ultime ore – una posizione refrattaria circa l’idea di riprendere a giocare. L’insoddisfazione in merito all’ultimo protocollo proposto dal Cts è arrivata in serata dalle parole dell’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta: “Non vogliamo fare polemica ma semplicemente con queste regole non saremmo in grado di andare in ritiro – ha spiegato – Per questo chiediamo che siano cambiate, o non avremo alternative”. Una posizione, questa, che si allinea a quella manifestata nelle ultime ore – e non solo nelle ultime ore – dall’Assocalciatori, e che ripunta incessantemente la lente d’ingrandimento sull’enorme difficoltà di fondo nel far ripartire il campionato: il quale – val la pena ricordarlo – al primo giocatore positivo al coronavirus andrà incontro a sospensione perpetua.

