Marotta: “Rinvio Napoli-Inter? Non sappiamo ancora nulla, ci adegueremo”

Sta per iniziare l’assemblea straordinaria nel Salone d’Onore del CONI a Roma per i club di Serie A, o almeno si spera. Le assenze – come vi abbiamo raccontato – potranno essere decisive e dunque sarà tutto inutile. L’Inter ed il suo rappresentante Beppe Marotta però c’è ed appena arrivato ha parlato del possibile rinvio di Napoli-Inter di domani sera.

Come riportato da TuttoMercatoWeb l’ad ha risposto così: “Non sappiamo ancora nulla, ci adegueremo a quello che decideranno”. Un tentativo di smorzare i toni molto accesi degli ultimi giorni.



