Marotta sbotta: “E’ stato uno schiaffo morale per la Serie A! Serve più autonomia, come in Inghilterra”

Dure parole quelle di Beppe Marotta in riferimento a quanto emerso dal Consiglio federale di oggi. L’amministratore delegato dell’Inter, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha commentato con parole di rammarico la sconfitta della Serie A. L’augurio del dirigente nerazzurro è quello che il massimo campionato italiano possa acquisire una maggiore autonomia, come accade in Inghilterra.

Queste le parole di Marotta: “Qui non ci sono vincitori o sconfitti, c’è una situazione a mio giudizio abbastanza anomala. Oggi siamo stati messi dietro la lavagna. Abbiamo preso uno schiaffo morale, con diciotto voti contrari e solo i nostri tre a favore. Questo depone per uno scenario del mondo del calcio che ha bisogno di una rivisitazione all’interno, nell’ambito proprio della governance che forse non rispecchia quello che è il peso specifico della Serie A. Io oggi posso criticare il sistema di governo del calcio in Italia, molto ancorato a una volontà decisionale che spetta a tante componenti. A mio giudizio, è giusto che la Serie A abbia una sua autonomia e sia simile a quello che avviene in Inghilterra con la Premier League”.

