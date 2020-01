Marotta su Vidal: “E’ uno degli obiettivi, ma gli affari importanti si concludono alla fine”

Intervistato a margine della presentazione dell’album Calciatori Panini, l’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato a lungo di mercato. Queste le sue dichiarazioni raccolte dai microfoni di TMW: “In questo momento i rumors sono tanti e si potrebbero fare diversi nomi. Sicuramente siamo operativi e stiamo lavorando costantemente: a livello generale, ciò che non succede la mattina, accadrà poi la sera. E’ giusto fare qualcosa perchè per l’Inter questo è un momento importante”.

In merito ad una delle trattative più calde di gennaio, Marotta ha poi analizzato dettagli e tempistiche in merito al nome di Arturo Vidal: “E’ uno degli obiettivi. Le cose più importanti a gennaio si concludono alla fine. Per migliorare la nostra rosa servirà centrare obiettivi importanti che ci faranno incontrare delle difficoltà”. Questo il punto della situazione analizzato dall’amministratore delegato nerazzurro. Ore caldissime per il mercato della Beneamata, con Vidal dunque in ballo fino agli ultimi istanti possibili della finestra invernale.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!