Marotta tra scudetto e mercato: “Bisogna credere in questa realtà: non saremo delle comparse”

Beppe Marotta in rappresentanza per l’Inter in occasione della cerimonia del Premio Gianni Brera, consegnato ai nerazzurri. A margine della premiazione, l’amministratore delegato dei nerazzurri ha parlato di mercato e scudetto – come riportato da calciomercato.com – scegliendo anche di ricordare il grande giornalista.

GIANNI BRERA – “Un grandissimo personaggio: se sono qui da dirigente sportivo è anche grazie alla lettura dei suoi articoli. Da piccolo compravo il giornale solo per leggerlo ed i giornalisti dell’epoca erano molto più tecnici rispetto ad oggi. Attraverso quegli articoli ho imparato l’arte dell’essere dirigente”

MERCATO – “Cercheremo di migliorare un organico che già oggi è di grande qualità. L’ho detto più volte in passato: la finestra invernale è fatta di poche opportunità, ma ci sono e proveremo a coglierle”

SCUDETTO – “Bisogna credere in questa realtà e non siamo qui per fare delle comparse. Ci sono degli avversari agguerriti, questo è vero, ma restano a disposizione diciotto partite e tantissimi punti. Faremo il possibile”



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!