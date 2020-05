Marotta traccia la strada, i club di A si schierano con l’Inter: modifiche al protocollo o non si parte

Alcuni club di Serie A hanno protestato in merito alle disposizioni stabilite nel protocollo del Comitato Tecnico Scientifico e così il futuro del campionato di calcio è tornato di nuovo ad essere in discussione. La Lega oggi chiederà un nuovo incontro con Federmedici e Federcalcio per stabilire un nuovo protocollo condiviso con ministeri e Cts con le società che chiedono una rivisitazione meno severa e più elastica.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i club vorrebbero ripartire ma a condizioni diverse da quelle pattuite fino a qui: “I punti su cui la stragrande maggioranza delle società condividono le preoccupazioni sono sostanzialmente tre: la quarantena a cui verrebbe sottoposta l’intera squadra in caso di nuova positività; la responsabilità penale dei medici; il lungo ritiro “bolla” di due settimane. Le contro-richieste si rifanno al modello tedesco: in caso di nuovo contagio, le società vogliono che sia solo il singolo a procedere all’isolamento. Così come che la responsabilità non gravi solo sui medici sociali ma venga condivisa secondo modalità che sarà il governo a stabilire. E infine i ritiri: i club chiedono di cancellarli dal protocollo e di poter procedere come succede adesso (giocatori in campo e poi a casa, e dal 18 con allenamenti collettivi veri, non a gruppi di 7-8 giocatori). Anche in questo caso con riferimento a quanto accade in Germania e negli altri tornei europei”.

L’ultimo punto resta quello più caldo. A tracciare la strada per prima è stata l’Inter con l’ad Beppe Marotta, seguita dalla quasi totalità dei club di A. Dal Milan al Napoli, dall’Atalanta a Genoa, Samp, Fiorentina, Verona, Sassuolo, Brescia, Cagliari: tutti i club concordano nel chiedere di apporre una serie di modifiche di buon senso perché è difficile, se non impossibile data la chiusura degli hotel, individuare una struttura in grado di accogliere parte o l’intero gruppo squadra.

