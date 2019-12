Martina (ag. Buffon) sulla corsa scudetto: “Vidal il top per l’Inter. Per la vetta c’è anche la Lazio”

In una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport Silvano Martina, agente di Buffon, ha fotografato a modo suo il campionato di Serie A raccontando la lotta tra Inter, Juventus e perchè no anche Lazio. Un disegno che coinvolge anche Conte, pronto al super colpo Vidal.

CORSA SCUDETTO – “Il campionato sarà diverso dagli altri, lo impone la classifica. Da quanto tempo non avevamo un punto a punto per il primo posto? La Juventus era abituata a dominare, ora invece ha qualche problema e quel vero problema si chiama Inter, visto che Conte ha accorciato i tempi e non ha intenzione di fermarsi”

VIDAL – “Se l’Inter prende Vidal fa un balzo straordinario. Conte lo conosce, ha statura europea, personalità, gol, e conosce benissimo la Serie A. Credo che Marotta e Ausilio faranno di tutto per accontentare l’allenatore. Barella è un ottimo centrocampista e con Vidal al suo fianco lo dimostrerebbe ancora di più”

JUVENTUS E LAZIO – “L’assenza di Khedira è pesante: molti lo criticano ma lui garantisce certi equilibri e consente alla difesa di essere più protetta. Paredes ha altre caratteristiche e può essere utile, ma a gennaio non conta chi arriva, serve gente abituata al nostro campionato e Paredes ha ingredienti simili. La Lazio è prontissima per lo scudetto: complimenti ad Inzaghi”

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!