Martinez elogia Lukaku: “Che stagione con l’Inter! Finale persa? E’ dispiaciuto ma si rialzerà”

Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha parlato di Romelu Lukaku nella conferenza stampa che si è tenuta per presentare la lista dei convocati in vista del doppio impegno di Nations League in programma contro Danimarca e Islanda.

Parole al miele per l’attaccante dell’Inter: “La finale persa col Siviglia è stata un momento molto difficile non solo per Lukaku ma anche per quelli che lo seguono e che volevano che vincesse. Ma è riuscito a segnare dieci volte consecutive in Europa League e segnare ancora in finale”.

La sua prima stagione all’Inter: “Vedendo le statistiche si può solo dire che è stato davvero un successo, peccato che i suoi sentimenti del momento non riflettano questa cosa. Sapete tutti che Romelu Lukaku è un vincente. Ha avuto una stagione eccezionale e nel calcio a volte si ha quella sensazione ingiusta che l’ultima partita ti fa sentire le cose in maniera molto diversa rispetto a quello che hai fatto”.

Come Ronaldo: “Penso che Romelu sia andato in Italia e ha eguagliato un record che non avrei mai pensato sarebbe stato toccato, riuscendo a raggiungere Ronaldo con 34 gol in una stagione. La quantità di gioco espresso, la leadership e la maturità che ha dimostrato sono cose molto positive. Ovviamente, quando entri in una finale, l’unico modo per affrontarla con un atteggiamento positivo è vincerla e penso che Romelu sia rimasto ferito, ma credo userà questa amarezza per provare a resettare i suoi obiettivi”.

