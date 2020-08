Martinez (ct Belgio) esalta Lukaku: “Ha statistiche uniche al mondo e può ancora migliorare!”

Chi meglio del ct del Belgio può conoscere e giudicare Romelu Lukaku? Proprio Roberto Martinez, intervistato dai microfoni della RTBF, ha detto la sua sul centravanti belga, che al primo anno all’Inter ha già messo insieme un numero impressionante di gol e di ottime prestazioni. Ecco le sue parole.

“Quando ha deciso di lasciare la Premier League Romelu era molto determinato, voleva esplorare nuovi orizzonti. E, alla fine, direi che si è ambientato senza problemi. L’Inter ha chiuso il campionato ad un solo punto dalla Juventus campione e lui ha ottenuto statistiche che pochissimi attaccanti al mondo hanno. E miglioreranno ulteriormente! In questa stagione solo 5 attaccanti hanno segnato più gol di lui (Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Immobile, Werner e Mbappé). All’Inter gioca in un attacco a due punte, un po’ diverso rispetto a quanto fa qui in Nazionale. Vederlo riacquistare il piacere di giocare, però, è una vera gioia per me”, ha dichiarato.

