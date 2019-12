Martinez Quarta stuzzica l’Inter: “Pronto al grande salto, aspetto l’offerta giusta”

Aria di addio in casa River Plate per Martinez Quarta. Il calciatore classe 1996 è pronto a lasciare i Millionarios per sposare un progetto importante: tutto dipenderà dall’offerta in arrivo, con l’Inter da tempo sulle tracce del difensore argentino. Ai microfoni di TyC Sports, il centrale del River ha parlato così del suo futuro: “Nel caso in cui io ed il club dovessimo ricevere un’offerta che possa rivelarsi utile a livello calcistico per la mia carriera mi piacerebbe fare il grande salto, anche perché nutro il desiderio di far parte della Nazionale di Scaloni. Se dovesse arrivare qualcosa di importante ci penserò”.

Il consiglio di lanciarsi a caccia di una nuova opportunità è arrivato anche dal suo tecnico, Marcelo Gallardo: “A volte penso alla possibilità di vincere con il River ed anche al fatto che mi trovi in un club che lotta sempre per obiettivi importanti. Qui sono felice, ma anche il mister mi ha detto di approfittare delle opportunità: lui sa quali sono i momenti in cui bisogna compiere questi passi”. Valigie pronte in casa River per Martinez Quarta: Inter alla finestra, pronta all’assalto per l’argentino.

