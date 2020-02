Marusic: “Partita con l’Inter diversa dalle altre. Sono pronto a sostituire Lulic”

L’arrivo di Lazzari alla Lazio dalla Spal la scorsa estate, dopo un primo periodo di adattamento dell’esterno italiano, ha presto relegato alla panchina Adam Marusic. Il calciatore montenegrino, dunque, ha fatto un passo indietro nelle gerarchie, trovando spazio solamente in 8 occasioni stagionali e solo 6 dal primo minuto. Ovviamente, l’esterno biancoceleste è stato pure condizionato da un brutto infortunio che per quasi tre mesi lo ha tenuto fuori dai giochi.

Contro l’Inter, però, è pronto a sostituire eventualmente Lulic, dopo l’intervento in artroscopia alla caviglia cui si è sottoposto il bosniaco. Ai microfoni di Lazio Style Radio, ecco le prime sensazioni di Marusic in vista di domenica: “La partita con l’Inter è come le altre, possiamo fare bene. Sono stato quasi tre mesi fuori, sono tornato, fisicamente mi sento molto bene. La concorrenza di Lazzari? Stimolo in più, devo lavorare e migliorare il più possibile. Lui è una brava persona e un ottimo calciatore. Sostituire Lulic? Si è fatto male alla caviglia, spero di essere pronto”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!