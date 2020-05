Mascherina e cronometro, Conte è il solito martello: ad Appiano c’è chi rimpiange Lugano

E’ tornato il martello Conte. Il tecnico nerazzurro si è ripreso ufficialmente l’Inter da una settimana e ora ad Appiano Gentile si è tornato ad andare a mille all’ora. Non c’è tempo da perdere visto che alle porte c’è un tour de force imprevisto che da giugno ad agosto potrebbe portare l’Inter a giocare addirittura 22 volte, 13 sicure in campionato e altre 9 potenziali se dovesse andare in fondo in Coppa Italia ed Europa League.

Conte non perde mai di vista i suoi uomini, con tanto di mascherina chirurgica e cronometro perennemente in mano. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ad Appiano in questi giorni si corre un sacco: ogni allenamento è un pienone di intensità, c’è chi rimpiange Lugano visti i ritmi imposti.

L’Inter ha davanti a sé un’estate molto calda che potrà affrontare, salvo imprevisti, con la squadra al completo. Al fianco di Conte il sergente Pintus e il nutrizionista Pincella per far recuperare all’Inter brillantezza e forza, sprint. Alla ripartenza la squadra dovrà andare a mille all’ora.

