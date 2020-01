Massimo Mauro: “Conte sta facendo errori di comunicazione. Vi spiego la differenza con la Juve”

Intervenuto in diretta durante la trasmissione Tutti Convocati l’ex calciatore e commentatore televisivo Massimo Mauro ha detto la sua sul momento che sta vivendo l’Inter, analizzando le mosse del tecnico nerazzurro Antonio Conte:

D’ACCORDO CON CONTE – “Sottoscrivo tutto quello che dice Conte; ho sempre pensato che quando un giocatore gioca bene 3-4 partite l’allenatore bravo capisce quando farlo riposare, perché la partita brutta è in agguato, anche se si tratta di una cosa difficilissima. L’Inter non può permettersi di andare a 50 all’ora”.

MERCATO – “Se queste operazioni in atto si concretizzano l’Inter piò avvicinarsi alla Juve numericamente, non so se riesca a farlo dal punto di vista di mentalità vincente. L’anno scorso non è stato un disastro, Spalletti ha fatto un gran campionato, perché risolvere il problema Icardi non era facile e lui comunque è arrivato in Champions.

ERRORI DEL TECNICO – “Qualche errore di comunicazione Conte lo sta facendo, per esempio ieri è entrato Bastoni che ha sia fatto gol che l’errore sul pareggio del Lecce, quindi le alternative le ha anche ora, non può dire così apertamente di essere corto”.

ABITUDINE A VINCERE – “Tra Inter e Juve l’abitudine a vincere può fare la differenza, e la Juve vince da tantissimo tempo”.

