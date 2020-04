Materazzi e le maglie dell’Inter: “Triplete e centenario le preferite, vorrei quella di Berti! Che sogno giocare con Ronaldo”

“Indossare la maglia dell’Inter significa difendere dei colori speciali. Si diventa un tutt’uno con i valori del club”. Marco Materazzi è il protagonista della nuova rubrica nerazzurra My Inter Shirts lanciata sul sito ufficiale del club.

Ecco le sue parole: “Le maglie a cui sono più affezionato sono quelle del Triplete: Siena, Roma, Madrid e Abu Dhabi, queste sono quelle a cui tengo di più. La maglia più bella in assoluto invece è quella del Centenario, quando la indossavo sentivo di andare a difendere i colori di Milano, per quello che rappresenta per me l’Inter e questa città”.

La maglia di Ronaldo: “Un’altra importante è quella di Ronaldo Il Fenomeno perché ho sempre sognato di poter giocare insieme a lui. Ricordo che dopo il mio arrivo a Milano l’ho incrociato il giorno delle visite mediche e in quel momento mi sembrava di vivere un sogno perché ero lì con il giocatore più forte della storia del calcio”.

La maglia che manca: “Quella di Nicolino Berti, prima o poi faremo un cambio! Penso che lui sia uno che rappresenta veramente i colori nerazzurri”.

