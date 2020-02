Materazzi elogia de Vrij: “L’unico che poteva essere protagonista nell’Inter del Triplete”

“Se c’è un giocatore di questa squadra che avrebbe potuto essere protagonista nell’Inter del Triplete, quello è Stefan de Vrij”. A pronunciare queste parole è stato Marco Materazzi, bandiera nerazzurra che ha scritto la storia della Beneamata. Le dichiarazioni dell’ex difensore interista, riportate dal quotidiano AD insieme alla lunga intervista al centrale olandese, raccontano i miglioramenti dell’ex Lazio che, oggi, è di sicuro tra i migliori difensori della Serie A.

“Materazzi ha pronunciato queste parole con una faccia così seria che è come se avesse avuto un altro scontro con Zidane”, scherza il quotidiano AD nella sua edizione online, raccontando le dichiarazioni dell’ex difensore azzurro in merito alla prestazione stratosferica di de Vrij. Derby deciso dal suo colpo di testa in torsione su un calcio d’angolo perfetto di Antonio Candreva: momentaneo 3-2 ed estasi nerazzurra, prima del sigillo finale di Lukaku nel derby dei Navigli. E’ uno dei protagonisti dell’Inter di Conte, in attesa di affermarsi a livello internazionale anche con la sua Olanda: Stefan de Vrij rappresenta il futuro della Beneamata che, di questo passo, si preannuncia ricco di sorrisi.

