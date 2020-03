Social – Materazzi, gli auguri ad Eto’o nascondono l’attacco ad Ibra: “Senza di te…”

Nuovo capitolo della rivalità tra Marco Materazzi e Zlatan Ibrahimovic. Stavolta, l’occasione per un nuovo scontro social tra i due ex compagni, l’ha fornita il compleanno di Samuel Eto’ò. L’ex difensore ed idolo della tifoseria dell’Inter, ha infatti utilizzato Instagram per far arrivare i propri auguri all’ex centravanti camerunese, con il quale evidentemente è rimasto un ottimo rapporto per via dei tanti trofei conquistati insieme.

Il messaggio, però, sembra nascondere un nuovo e chiaro attacco nei confronti dell’odiato rivale Zlatan Ibrahimovic, dopo i famosi botta e risposta dei mesi scorsi. Nell’augurio, l’ex difensore fa riferimento al famoso scambio che aveva portato nell’estate del 2009 Eto’o in maglia nerazzurra al posto di Ibra, volato invece al Barcellona. Queste le parole appena condivise da Matrix: “Happy Birthday Hermano, e ricordati ….. che senza di te non l’avrei mai vinta”.