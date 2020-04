Materazzi: “Eto’o un fratello, ecco cosa gli dissi. Mou? Uno coerente, non è facile dopo di lui ma con Leonardo…”

In questo periodo di quarantena per tutta Italia, l’uso dei social sta aumentando a dismisura, anche tra i personaggi dello sport e del calcio. Oggi infatti Marco Materazzi ha fatto una chiacchierata su Instagram con un altro ex Inter: Sebastian Frey.

L’ex difensore campione del mondo è scatenato scherzosamente contro l’ex compagno francese simulando la sfida Italia-Francia: “Seba sei il mio portiere preferito, ti ho fatto tre gol. Hai preso gol anche da Ventola. Mi facesti marcare da Sensini, era 30cm più basso di me. Mondiale? Pensa se c’eri tu. Rigore in finale, palo e paletto è sempre gol, con te era sicuro gol non mi sarei presentato. A Milano dovevo arrivare un anno prima, se c’eravamo entrambi ci cacciavano”.

Continua: “Antipatico a tutti gli avversari? E’ normale. Squadre che odio? I prepotenti. Amo solo l’Inter. Adani? E’ uno dei pochi che fa innamorare del calcio le persone. Gli piace, è imparziale e si gode le partite come un bambino. Si contano sulle dita di una mano i telecronisti come lui”.

Sul Triplete: “Eravamo fortissimi il primo anno. Poi nel secondo sono stati messi Lucio, Milito, Eto’o e Thiago Motta. Eravamo 22 e poteva giocare chiunque. Vincevamo anche ad occhi chiusi. Quel gruppo ogni partita buttavamo giù tutti come birilli. Eto’o? Un fratello, mi ha promesso la Champions e ha mantenuto la promessa. Ero stato premonitore, gli avevo detto di venire per vincerla. Mou si incazzava ma era uno scudo, un fratello, un padre. Sapeva giocare le corde giuste e ha raggiunto i risultati. Con lui ho smesso di giocare a calcio, il rapporto che avevo era di stima. Sapevo di avere il suo rispetto. Era coerente e non andavo d’accordo con chi è venuto dopo perché non lo era. Se arrivi come Leonardo rischi di vincere lo scudetto, bastava fare un po’ di copia e incolla. Se avessimo vinto il derby li avremmo superati. E’ arrivato a -19 dalla vetta e quasi recuperavamo”.

Nazionale per il Covid-19: “Si sta occupando di tutto Del Piero, abbiamo raccolto 300/400 mila euro per la Croce Rossa. Ci siamo riuniti e abbiamo donato delle ambulanze. Penso sia il minino”.



