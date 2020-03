Social – Materazzi condivide la campagna dell’Inter sul Coronavirus. E poi scherza con Balotelli sulla finale del 2006

E’ vero che si rischia di fare battute sempre uguali, titoli sempre uguali, riferimenti sempre uguali in giornate sempre uguali. Sabati sera ai tempi del Coronavirus: divano, coperta e finale dei Mondiali del 2006, riproposti in televisione su Sky. E uno spettatore più che interessato della riproposizione per la quale ha optato – proprio questa sera – l’emittente satellitare, non poteva che essere Marco Materazzi, che ha immortalato l’evento in molteplici stories su Instagram.

Tra le altre, spicca una storia di Mario Balotelli – poi re-postata dallo stesso Materazzi – che recita: “Fratellone mamma mia come saltavi un tempo. Che emozioni!”. La storia, come detto, è stata re-postata da Materazzi che, tra le altre cose, in un’altra storia, ha ripubblicato anche il post della nuova campagna dell’Inter (“Together as a team”) relativa al rispetto delle regole in materia di Coronavirus. Ecco di seguito le schermate delle stories in questione.

