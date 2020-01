Matic tra futuro ed Europa League: “Non ho avuto contatti con la società per il rinnovo, Inter avversario difficile”

Nemanja Matic è stato un obiettivo per il centrocampo dell’Inter sia in estate che durante questa sessione di mercato, prima di virare su un profilo completamente diverso come quello di Christian Eriksen. Il centrocampista serbo infatti è in scadenza con il Manchester United ed a giugno andrà in scadenza di contratto.

Proprio di questo Matic ha parlati ai microfoni di vi.nl: “E’ un onore giocare per questo club, voglio vincere trofei e mi reco ogni giorno al centro di allenamento. Al momento però non abbiamo ancora avuto contatti, se rimarrò sarà un onore altrimenti la vita va avanti”.

Sarà un possibile avversare dei nerazzurri in Europa League con il suo United, e Matic avverte i suoi compagni: “Ci sono avversari davvero difficili da battere come Ajax ed Inter. Non sarà facile vincere l’Europa League ma abbiamo buone possibilità”.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!