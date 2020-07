Matri promuove Conte: “Annata positiva, ha vinto la sua scommessa con Lukaku. Barella e Sensi…”

Alessandro Matri, ex attaccante tra le altre di Juventus e Milan, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport per presentare, in qualità di doppio ex, la sfida tra Sassuolo e Cagliari.

Ecco le sue parole: “Il club rossoblu ha investito e ha fatto una gran bella squadra. E’ partito forte. Ora patisce anche gli infortuni. E l’assenza di Nainggolan fino alla fine del campionato peserà parecchio. E’ un giocatore che dà anche grande carica a tutti”.

C’è spazio anche per parlare di Antonio Conte: “Se arriva secondo è un’annata che diventa molto positiva. Consideriamo che la Juve parte sempre in pole position. Gli infortuni di Barella e Sensi lo hanno penalizzato e ha vinto la scommessa Lukaku che ha fatto molto bene”.

