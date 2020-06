Matteo Materazzi: “Hakimi è la ciliegina sulla torta. L’Inter ha i soldi e li spende bene”

Matteo Materazzi, fratello di Marco Materazzi, ha commentato il colpo di mercato dell’Inter, Hakimi dal Real Madrid per 40 milioni di euro. Ecco le sue parole a Radio Sportiva: “Hakimi è un grandissimo giocatore, il lavoro dell’Inter è sotto gli occhi di tutti e ha portato grandissimi campioni, colmando il gap che c’era con la Juventus. Questo colpo è la ciliegina sulla torta: è una squadra che dirà la sua in Italia e in Europa“

“Sicuramente a sinistra l’Inter può migliorare ma è un problema di tutte, anche la Juve e la Lazio hanno difficoltà in quel ruolo. Hakimi è un campione, l’Inter lo ha preso e ora sono convinto che prenderanno qualcuno anche a sinistra. Ultimamente ho notato che chi ha la recompra non recompra mai, secondo me non lo farà neanche il Lipsia con Schick: in questo momento i soldi sono pochi, l’Inter li ha e li spende anche bene quindi tanto di cappello“.

