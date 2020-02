Mauri: “Lazio? Contro questa Inter non era facile. Milinkovic ha fatto la differenza”

Non si è ancora del tutto chiusa la ferita in casa Inter in seguito alla sconfitta di domenica sera contro la Lazio. Fortunatamente, giovedì sera, vi sarà l’opportunità per poter rialzare l’umore in caso di successo nella trasferta di Europa League contro il Ludogorets. Tornando però al posticipo perso all’Olimpico, l’ex calciatore Stefano Mauri ha raccontato le proprie impressioni sulla partita giocata tra le due forze al vertice della classifica.

Le sue parole ai microfoni di Radiosei: “La Lazio ha fatto una grandissima partita e non era facile con questa Inter. Loro non giocano bene ma sono molto concreti. Dopo aver subito l’1 a 0 la squadra di Inzaghi è stata brava a rispondere, Immobile ha segnato e la Lazio ha cambiato la partita. Milinkovic ha fatto la differenza, i biancocelesti hanno bloccato il gioco dei nerazzurri. Acerbi? In Nazionale dovrebbe giocare, ha una consapevolezza e maturità importante. Nella Lazio ha trovato l’ambiente perfetto, sta regalando prestazioni incredibili”.

