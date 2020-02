Maurizio Pistocchi non ci sta: “Campionato irregolare, ci rendiamo conto dell’assurdità della situazione?”

Derby d’Italia rinviato, mezza Serie A che non scende in campo: le polemiche, e non poteva essere altrimenti, impazzano. E’ normale far giocare alcune squadre con il pubblico, altre senza, rinviare altre partite incastrandole in un calendario già fittissimo di impegni? Maurizio Pistocchi, intervenuto ai microfoni di Malpensa24, non ha dubbi:

“Ci sono tutti gli elementi per dire che questo è un campionato totalmente irregolare. L’unica strada possibile, percorribile a mio modo di vedere era quella delle partite a porte chiuse, da subito, non c’erano altre alternative, anche perchè il rinvio delle partite comporta un sovraccarico del calendario non sopportabile. Che senso ha giocare a Roma dove pure sono stati registrati casi di Coronavirus e poi rinviare le altre? Mercoledì c’è il ritorno di Coppa tra Juventus e Milan che sembra si giochi regolarmente (saranno presenti solo i tifosi residenti in Piemonte) ed è un’altra cosa che non sta in piedi: ci rendiamo conto dell’assurdità della situazione? Non è possibile che si giochi regolarmente a porte aperte nello stesso stadio nel quale tre giorni prima hai rinviato una partita”.



