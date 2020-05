Max Pezzali sul triplete: “La partita della svolta contro il Chelsea. Il merito? Della mia chitarra portafortuna!”

Max Pezzali, tifosissimo nerazzurro, ha manifestato a ripetizione la propria passione per il calcio e per l’Inter, anche nelle proprie canzoni. Pezzali ha parlato ai microfoni di SportWeek, come numerosi altri grandi supporter del club meneghino, per rievocare i propri ricordi più intensi legati alla storica annata del Triplete.

L’ex leader degli 883 ha dichiarato: “Ho capito che quello poteva davvero essere l’anno buono contro il Chelsea, fu quello il turno cruciale per costruire la convinzione di vincere nella mente dei ragazzi. Io da quella partita in avanti strinsi sempre la mia Fender Bronco del ’57, la mia chitarra portafortuna, nerazzurra ovviamente. Non era molto pesante, ma vi assicuro che tenerla in braccio durante la sofferenza di Barcellona-Inter fu uno strazio, più soffrivamo e più la stritolavo”.

“Il passo successivo per farmi capire che le cose giravano per il verso giusto fu il vulcano che eruttò prima di Inter-Barcellona, costringendo i marziani ad un’odissea in autobus. Io sono appassionato di cultura hawaiana e già che c’ero, dato che non è mai abbastanza, chiesi aiuto alle divinità pagane per andare in finale. Andai a Madrid a vedermi la finale e fu magico, soprattutto il clima. Alla vigilia mi “rapirono” dei tifosi del Bayern e mi invitarono a cena, vollero pagare tutto loro!”

