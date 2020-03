Maxi Lopez ricorda l’Inter di Mourinho: “Era la squadra da battere: vittoria indimenticabile”

Maxi Lopez confessa a La Sicilia i suoi ricordi legati al Catania, con un particolare aneddoto relativo all’Inter ed alla vittoria, storica, contro la squadra di Mourinho. Un 3-1 incredibile dei siciliani che riuscirono ad imporsi contro Zanetti e compagni in un match ricco di colpi di scena. GoalSicilia riporta le dichiarazioni dell’attaccante, oggi al Crotone ed ex compagno di Wanda Nara.

“La nostra forza – dice Maxi Lopez – era illimitata. Ce la giocavamo con tutti a viso aperto e in qualsiasi campo. Fu una grande gioia vincere in quel modo contro l’Inter, uno dei successi più belli durante il mio periodo in rossazzurro. L’Inter quell’anno era la squadra da battere, ma noi avevamo un gruppo di grande personalità. Catania è stata speciale, ho ancora degli amici lì. Mio figlio Costantino è catanese, c’è un legame particolare perché è stata la prima città in Italia in cui ho giocato”. Queste le parole dell’ex attaccante del Catania Maxi Lopez: l’argentino ricorda il suo periodo in Sicilia segnato dal match vinto contro i nerazzurri.

