Mazzola: “Effetti post-derby possono essere un rischio. Mertens? Vorrei vederlo all’Inter”

Quella di stasera sarà una partita tra due squadre con umori contrastanti. Da una parte l’Inter, galvanizzata dal successo in rimonta nel derby contro il Milan e da un secondo tempo giocato ad altissimo livello. Dall’altra, invece, un Napoli caduto in una nuova crisi dopo la sconfitta subita al San Paolo contro il Lecce. Un indicatore, questo, che secondo Sandro Mazzola i nerazzurri non dovranno sottovalutare, dal momento che la squadra di Gattuso rimane pur sempre temibile e piena di qualità.

Queste le parole dell’ex centrocampista dell’Inter: “Mi ricordo un derby che perdevamo 2-1 alla fine del primo tempo e poi vincemmo 4-2. Non ci credevamo, alla fine c’era tutta la gente che non ci fece uscire dal campo per la gioia. Gli effetti dopo il derby? L’entusiasmo può essere un rischio perché puoi andare in campo e pensi ‘siamo quelli che vinciamo sempre’. Deve essere bravo l’allenatore in questi casi. L’Inter deve pensare al campionato? Siamo lì, in competizione per tutti e due, poi si pensa a cosa scegliere se si deve scegliere. Mertens? Mi piace, vorrei vederlo all’Inter. Far riposare Lukaku? Lo farei giocare, nel caso lo farei uscire ad un certo punto della gara”.

