Mazzola: “Gattuso? Altro che milanista, è perfetto per allenare l’Inter”

In molti trovano diverse similitudini tra Gennaro Gattuso e Antonio Conte nei modi di fare nelle vesti di allenatore, anche se per via della giovane età il tecnico calabrese è ben lontano dai successi già raccolti in carriera dal collega leccese. E’ forse per questo motivo, comunque, che Sandro Mazzola nell’intervista rilasciata questa mattina sulle pagine de Il Mattino di Napoli, ha accostato lo stile di Gattuso al genere di allenatore che sulla panchina dell’Inter potrebbe far bene, nonostante il passato a tinte rossonere. Questa la suggestione dell’ex centrocampista nerazzurro:

Poteva finire al Napoli?

“Fu Juliano a parlarmene durante un ritiro della Nazionale. ‘Aho’ ma che ne diresti di venire a giocare con me al Napoli?’. A me metteva i brividi fare le scale del San Paolo, mi piaceva essere travolto da quel pubblico così caloroso. E poi lì c’era una magazziniere che faceva un caffè strepitoso”.

Gattuso che allenatore è?

“Il perfetto allenatore da Inter. Altro che milanista. Perché l’Inter è sinonimo di temperamento, convinzione, grinta mentre il Milan è tanto tic e tac e poi ti fregano con un gol. Al Napoli farà cose grandiose perché ha davvero doti straordinarie. E se lo dice un interista…”.

