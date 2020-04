Mazzola: “Lukaku è meglio di Icardi, con me accanto farebbe 50 gol a campionato”

Nella chiacchierata di questa mattina sulle pagine de Il Giorno, Sandro Mazzola si è dichiarato pubblicamente grandissimo fan di Romelu Lukaku. L’ex amatissimo centrocampista dell’Inter, parlando in ottica scudetto, non si è detto assolutamente pessimista, ma ha rilanciato fiducia nelle capacità del gruppo allenato da Antonio Conte nella speranza di poter vincere tutte le partite da qui alla fine qualora il campionato dovesse riprendere nelle prossime settimane.

Così l’ex calciatore nerazzurro: “Punto sulla mia Inter. Lukaku è meglio di Icardi, avesse accanto uno come me segnerebbe cinquanta gol a campionato. Purtroppo Conte, che è bravissimo, ha perso gli scontri diretti pre-epidemia con Lazio e Juve. Ma può vincere le dodici partite, tredici con il recupero con la Samp, che restano. Beh, certo la Vecchia Signora rimane favorita, ma vediamo, nemmeno sono sicuro che Sarri riesca ad eliminare il Lione in Champions, quando riprenderà. A proposito, lo sa che dovevo vestirmi di bianconero?”.

