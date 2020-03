Mazzola: “Mi auguro si possa riprendere e finire ad agosto, si darebbe un bel segnale. Scudetto? L’Inter c’è”

Protagonista assoluto della Grande Inter, Sandro Mazzola ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com analizza questo momento di grande crisi per l’Italia e l’Europa che ha portato allo stop del calcio.

“Quando ne usciremo credo che saremo tutti più cauti e prudenti nelle nostre giornate fuori, nel contatto con la gente – spiega l’ex nerazzurro – Forse abbiamo sbagliato a fare qualcosa, è difficile trovare una spiegazione. Peraltro da quel che si sente i tempi per tornare alla normalità saranno lunghi. Taglio stipendi? L’ho detto perché un anno ai miei tempi lo facemmo anche noi, con cifre ovviamente diverse rispetto a quelle di oggi. Facemmo una riunione a Coverciano per mettere da parte una cifra del nostro stipendio da devolvere ad alcune città che erano in difficoltà. Avevamo creato un sindacato e la cosa clamorosa era che io e Rivera andavamo d’accordo… Le società come prima cosa devono avere i conti a posto. I giocatori dovranno convincersi a ridursi l’ingaggio. E sono sicuro che lo faranno perché capiranno. Sanno che la carriera non dura tutta la vita e serve andare incontro ai club”.

Sulla ripresa del campionato: “A mio parere bisogna ricominciare, magari finendo ad agosto. Anche per dare la sensazione ai più giovani che giocano nelle piccole squadre che il calcio se fatto in un certo modo può vincere tutto. Ci credo molto in quel che dico. Scudetto? Certo che l’Inter c’è. Sarà dura ma può accelerare. Eriksen inventerà qualcosa”.



