Mazzola: “Marotta ha ragione, a questo punto si può parlare di campionato falsato. Ecco quale sarebbe stata la soluzione giusta”

Tra discussioni di calendario e lavoro in vista degli impegni imminenti, sono senza dubbio giornate molto impegnative per l’Inter e per la sua dirigenza, attualmente al lavoro con la Lega per trovare una soluzione che soddisfi tutti dopo il contestato rinvio del match contro la Juve. A tal proposito si è espresso anche Sandro Mazzola, ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

“Hanno combinato un bel papocchio. Ha ragione Beppe Marotta, a questo punto si può parlare di campionato falsato. Un conto è giocare Juventus-Inter oggi, un altro a maggio, quando i calciatori potrebbero già essere proiettati agli impegni estivi. La gestione della vicenda da parte della Lega Serie A non è stata delle migliori. Tutti noi siamo convinti che la salute delle persone sia la cosa più importante, ma in questo momento c’è troppa confusione”.

E sull’ipotesi di rinviare la Coppa Italia si è espresso così: “Il Napoli ha proposto la soluzione giusta. Meglio rinviare la Coppa Italia e giocare subito il campionato, non ho capito perché la Lega non ha accettato la proposta del club azzurro. Sarà una partita bella tirata, una gara da seguire con grande interesse”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!