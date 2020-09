Mazzola sentenzia: “Vidal fortissimo, su Kolarov qualche dubbio. Messi non verrà? Aspettiamo, Ausilio è furbo…”

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb, Sandro Mazzola ha analizzato le ultime mosse di mercato di casa Inter, dicendo la sua anche sulle possibilità di raggiungere lo Scudetto da parte della squadra. Ecco le sue dichiarazioni.

Giocatori esperti – “Stanno lavorando bene, vedremo come andrà a finire ma le prospettive sono buone. Puntare sugli esperti mi sembra una cosa giusta, però è altrettanto importante avere dietro di loro alcuni giovani forti così se perdono il passo possono inserirsi loro”.

Vidal – “Penso proprio che possa far fare il salto di qualità. Lo si è visto: ha qualità, ritmo, voglia. Mi piace, può alzare il livello agonistico, lotta fino all’ultimo”.

Kolarov – “Ho qualche dubbio in più. Gli ho visto fare gare eccezionali altre così cosi. Il motivo non lo so, voglio vederlo all’opera all’Inter“.

Tonali al Milan – “La cosa peggiore che potesse fare è andare al Milan (ride, ndr). Mi piaceva molto”.

Inter favorita per lo Scudetto – “No, non si dice mai questo… Queste sono trappole…”.

Pirlo – “L’ho sempre apprezzato come persona e giocatore. Non conta il fatto che sia alla prima esperienza, quando si hanno le qualità come le ha lui, vengono fuori”.

Messi – “Perché non verrà all’Inter? Aspettiamo…”.

Parole Ausilio – “Ausilio è furbo, l’ho portato io all’Inter. Magari ha qualche carta segreta pronto. Io il sogno lo cullo ancora”.

