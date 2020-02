Mazzola: “Vincere per essere i primi di Milano. Conte ha dato un’anima a questa squadra”

Intervistato dai microfoni di CalciomercatoWeb.it, l’ex stella nerazzurra Sandro Mazzola ha parlato in vista del derby di domenica. Nerazzurri e rossoneri al testa a testa, per una sfida dalle mille emozioni pronta ad infiammare San Siro.

“Sono cresciuto nell’Inter di Benito Lorenzi – racconta Mazzola – e per lui questa era la partita più importante. La settimana prima del derby era ritiro, ormai in automatico. Ci raccontava tantissime storie e sono cresciuto con la grande attesa per questa sfida. Quando la giocavamo, non avevamo scuse: vincere per essere i primi di Milano”. Dal passato al presente, Mazzola parla dell’Inter di Conte: “Il mister a questa squadra ha dato grande mentalità, un’anima e un’identità di gioco ben precisa. Scudetto? Difficile da prevedere, tanto si vedrà dopo il derby. Sono certo che i nuovi arrivati si faranno valere ma è troppo presto per giudicarli. Eriksen mi piace molto, ma va osservato: penso però possa dare una mano all’Inter. Ibrahimovic mi incanta, ha quell’atteggiamento un po’ sufficiente ma poi ti inventa un passaggio o ti decide la partita dal nulla. Per domenica, vedo avanti il Milan: magari gli porto sfiga”. Queste le parole di Mazzola in vista della stracittadina: Inter e Milan in campo a San Siro, l’una contro l’altra, per un derby che si preannuncia elettrizzante.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!