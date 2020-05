L’arbitro Mazzoleni: “Giocare a porte chiuse? Situazione irreale: i giocatori erano spaventati”

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il direttore di gara Paolo Silvio Mazzoleni parla della possibilità di tornare a giocare, ovviamente a porte chiuse. L’addetto al VAR dell’ultimo confronto tra Juventus ed Inter ricorda quella partita d’inizio marzo, parlando di situazione irreale.

Ecco le parole di Mazzoleni: “Arbitrando a porte chiuse era una situazione irreale. In Juventus-Inter si avvertiva una situazione molto anomala, con i giocatori che parevano spaventati. Il calcio è fatto per il pubblico, io sono per la ripresa in totale sicurezza“. Inoltre, continua, sperando che si possa tornare in campo: “Di natura sono molto ottimista, mi piacerebbe tornare il prima possibile alla normalità. Lo dico senza falsi moralismi, giocare regalerebbe speranza e ottimismo“.

