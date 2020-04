MD – Barcellona, Lautaro come Ibrahimovic: stesse cifre ed un piano per convincere l’Inter

Un craque per il futuro e quel nastro riavvolto fino ad 11 anni fa. Il Barcellona segue, con sempre più insistenza, la pista che porta a Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter è una delle priorità dei blaugrana in vista del prossimo mercato e, secondo Tuttosport, i catalani avrebbero già in mente il contratto da presentare al Toro. Sette milioni all’anno per sette anni: numeri da urlo per convincere l’ex Racing al sì definitivo, con la Beneamata per nulla disposta a concedere sconti per il suo gioiello.

111 milioni di euro. Questa la clausola imposta dall’Inter e valida per i primi 15 giorni di luglio. Per provare a convincere i nerazzurri però, il Barcellona potrebbe scegliere di inserire nella trattativa un grande obiettivo interista, Arturo Vidal, ricreando l’affare che portò Zlatan Ibrahimovic in blaugrana. Nell’estate del 2009 infatti, i catalani acquistarono lo svedese dai nerazzurri. 69,5 milioni di euro ed il cartellino di Samuel Eto’o per la Beneamata: la descrizione di un’operazione vincente e decisiva per la vittoria del Triplete. Oggi il Barcellona, a distanza di undici anni da quell’affare, potrebbe muoversi sulla stessa linea di pensiero. Una cifra molto vicina a quei quasi 70 milioni sul piatto per Lautaro e, in più, la carta Arturo Vidal. Questo, secondo Mundo Deportivo, il piano blaugrana per l’assalto al Toro. La missione, però, sarà convincere soprattutto l’Inter.

