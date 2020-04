MD – Barcellona, Lautaro più vicino rispetto a Neymar: decisivi gli stipendi stellari

Due nomi rumorosi, due operazioni complicate e due priorità sul mercato. Il Barcellona fa i conti con le necessità di Messi e compagni ed accende i riflettori sulle trattative in vista della prossima estate, innescando così il duello tra Lautaro Martinez e Neymar. Come confidato dal Mundo Deportivo, i blaugrana inseguono il doppio colpo sul mercato anche se, secondo il quotidiano, la pista che porta all’argentino sarebbe maggiormente percorribile.

Il Toro, in vista di un adeguamento di stipendio con l’Inter, andrebbe a guadagnare una cifra vicina ai 2 milioni di euro, ben distante dai 7 messi sul piatto dal Barcellona. Mundo Deportivo sottolinea anche l’imminente crisi dei blaugrana sul mercato, costretti a ricalibrare l’offerta per Neymar che, al PSG, guadagna ben 36 milioni annui. La necessità dei catalani è quella di spingere per una diminuzione del salario del brasiliano, affidandogli le cifre del suo precedente accordo interrotto nel 2017. Anche in caso di modifiche contrattuali però i 25 milioni percepiti dal giocatore sarebbero comunque eccessivi per le casse del club che, a questo punto, sceglierà di monitorare entrambe le piste, concentrando però gli sforzi sull’argentino.

L’appeal del Barcellona, gli elogi di Messi e la tentazione del Camp Nou: Lautaro Martinez fa i conti con il pressing dei blaugrana, in attesa di un’estate che si preannuncia bollente per l’Inter e per l’argentino.

