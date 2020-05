San Siro può essere abbattuto, l’assist dalla commissione regionale: “Non è patrimonio storico”

Arriva una tanto inaspettata quanto attesa notizia da parte della commissione regionale. Negli scorsi giorni il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si era detto felice dei progetti presentati da Inter e Milan per il nuovo stadio. La motivazione principale era per il mantenimento del Giuseppe Meazza, da destinarsi ad altro uso, diverso da partite ufficiali delle due squadre. Il nuovo stadio sembrava sempre più vicino, ma nella giornata di oggi arriva la notizia che sotterra l’entusiasmo del sindaco. La commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia ha infatti deciso che lo stadio Giuseppe Meazza può essere abbattuto.

Come riportato anche da La Gazzetta dello Sport, la motivazione è presto data: “Trattasi allo stato attuale di manufatto architettonico in cui le persistenze dello stadio originario del 1925-’26 e dell’ampliamento del 1937-’39 risultano del tutto residuali rispetto ai successivi interventi di adeguamento e ampliamento, realizzati nella seconda metà del Novecento”. In pratica lo stadio attuale è il frutto di varie modifiche nel corso degli anni, che hanno modificato la struttura originale dell’impianto.

Non essendo considerabile patrimonio storico, non presenta quindi un interesse culturale: “Le stratificazioni, gli adeguamenti e gli ampliamenti fanno dello stadio un’opera connotata dagli interventi del 53-’55, oltre a quelli del 1989-’90, nonché dalle opere successive al Duemila, ovvero un’architettura soggetta a una continua trasformazione in base alle esigenze legate alla pubblica fruizione e sicurezza e ai diversi adeguamenti normativi propri della destinazione ad arena calcistica e di pubblico spettacolo”.

