Accadde Oggi – 13 aprile 1947, Giuseppe Meazza segna il suo 246esimo (e ultimo) gol con la maglia dell’Inter

Per chi volesse un esempio pratico di finale col botto, beh, si potrebbe indicare il modo con cui Giuseppe Meazza mise la parola fine all’infinita sfilza delle proprie marcature con la maglia dell‘Inter: doveva succedere, è successo. Sì, doveva accadere anche al giocatore destinato a rimanere per decenni capocannoniere della storia dell’Inter – nonché per qualche tempo della Nazionale italiana, superato solo da Gigi Riva – di smettere di segnare. E quell’evento accadde proprio il 13 aprile di 73 anni fa.

Era infatti il 13 aprile 1973. L’Inter affrontava, in casa, la Triestina: la squadra giuliana – che terminerà il campionato da ultima in classifica – era sicuramente un buon boccone per i nerazzurri, a caccia di punti in un campionato comunque non entusiasmante. E i punti, infatti, arrivarono: l’Inter vinse 5-2, Meazza metteva il sigillo sul momentaneo 3-0 (44esimo minuto), risultato col quale si chiuderà il primo tempo, mettendo già in cassaforte il risultato e segnando la cifra definitiva del record di marcature per un giocatore del club nerazzurro: 246 reti. Un primato attualmente imbattuto per un giocatore – Meazza – ormai già consapevole di essere entrato nella storia dell’Inter: trentatré anni dopo, gli avrebbero intitolato lo stadio.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!