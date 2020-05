Medel: “Lo scudetto non va assegnato. Palacio? Grandissimo calciatore, persona che fa bene al Bologna”

Intervistato questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, Gary Medel ha raccontato le sue giornate al tempo del coronavirus. Il centrocampista arrivato al Bologna la scorsa estate, ha rivelato di aver accettato il club emiliano innanzitutto per la grande voglia di essere allenato da Sinisa Mihajlovic. L’ex calciatore dell’Inter, tra l’altro, ha ritrovato in rossoblù l’ex compagno interista Rodrigo Palacio, con il quale a Milano aveva condiviso lo spogliatoio per ben tre stagioni. Ecco alcuni estratti delle sue risposte:

Pensa di aver fatto la scelta giusta a tornare in Italia?

“Certo. Volevo tornare in un campionato di così alto livello dopo l’esperienza turca. In tanti, negli anni, mi hanno parlato bene di Mihajlovic. Lo volevo provare come allenatore. E poi Bologna mi ha affascinato da subito, l’idea mi piaceva, i direttori Bigon e Sabatini mi hanno dato fiducia, voglia, e non ci ho pensato”.

Con Palacio che rapporto hai?

“Rodrigo è un grandissimo giocatore, ma come persona è ancora meglio. È un personaggio che fa molto bene al Bologna e viene giustamente apprezzato per quello che vale”.

Assegneresti lo scudetto?

“Mancano troppe partite ancora da giocare, per me è difficile rispondere a questa domanda. Tanti lottano per il titolo ma anche per i piazzamenti europei, e la classifica è corta in tante sue posizioni. Non ritengo giusto assegnare comunque lo scudetto sulla base della classifica attuale, in fin dei conti si sono giocati soltanto due terzi del campionato”.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!