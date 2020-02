Melandri: “Inter? Facile tifare per chi vince sempre: io amo soffrire. Vorrei portare Zanetti in pista”

In un’intervista concessa a Goal, l’ex motociclista Marco Melandri, noto tifoso nerazzurro, ha raccontato come è nata la sua passione per l’Inter, rivelando inoltre un retroscena importante sia su Javier Zanetti sia sul suo nipotino, appena tesserato dalla Beneamata.

INTER – “Facile tifare le squadre che vincono sempre: lo facevano tutti, era scontato. A me invece piace soffrire, e poi Zanetti mi è sempre piaciuto. Vorrei provare a portarlo in moto, ma nelle piste più piccole e dove non c’è confusione. E’ una cosa che mi piacerebbe fare questa di portare in pista personaggi che non c’entrano con il mondo del motociclismo: come Pupi anche Vieri e Marchisio o personaggi come Nek ad esempio che è un grande appassionato”

NIPOTE CALCIATORE – “Mio nipote ha firmato con l’Inter come portiere, ha 15 anni, gioca nelle giovanili. Il suo cognome è Basti, è il figlio di mia sorella. Era a Cesena, poi si è trasferito a Ravenna e poi ha superato il provino con i nerazzurri. A quell’età devi giocare per divertirti, ma tifare in famiglia non sarebbe male”

