Melandri: “Inter, guai a sottovalutare la Fiorentina. Ogni partita è importante”

Come ogni pre-partita, in diretta su Inter TV, anche questa sera a pochi minuti dal via di Inter-Fiorentina, è intervenuto un celebre tifoso nerazzurro. Oggi è stata la volta di Marco Melandri, noto motociclista di fede interista che in collegamento via internet ha trasmesso le proprie sensazioni per il match di questa sera. Rispondendo ad un simpatico gioco, il pilota ha poi designato i nomi di due ex calciatori dell’Inter che porterebbe con sé a fare un giro in moto.

Le sue parole: “Se potessi portare un giocatore a fare un giro in moto? Ce ne sono tantissimi che mi piacevano. Zenga ad esempio, o Bobo Vieri mi piacerebbe un sacco. La partita contro la Fiorentina? Sulla carta certe partite sembra più facili di altre, ma bisogna sempre fare attenzione e giocare come se fosse la partita più importante della stagione. Chi mi ha stupito di più? E’ una domanda che non vale, diciamo che tifo per la squadra in generale da quando sono bambino”.

