Melli: “Inter, l’anno prossimo lo scudetto! Ora ci sono altre priorità”

E’ un momento difficile non solo per il calcio, ma anche per tutti gli altri sport a livello mondiale. Nicolò Melli – ala dei New Orleans Pelicans, squadra di NBA – è intervenuto in diretta oggi a Sky Sport 24 per parlare delle condizioni particolari in cui è oggi l’America dal punto di vista cestistico.

Un campionato così importante come l’NBA ha detto stop fino a data da destinarsi ed anche i giocatori si stanno abituando a questa situazione. Il giocatore nativo di Reggio Emilia ha approfittato per lasciare un pensiero sulla sua amata Inter: “Quest’anno abbiamo avuto un sacco di soddisfazioni, anche se non si è concluso. Spero però che l’anno prossimo sia quello buono per vincere lo scudetto. Ora però abbiamo altre priorità”.



