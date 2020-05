Melo tuona ancora: “Chiellini? Niente scuse, prenda esempio da Zanetti”

In diretta Instagram Sebastian Frey e Felipe Melo hanno parlato dei loro trascorsi all’Inter. Un commento del centrocampista è andato nuovamente al libro di Giorgio Chiellini e sulle scuse del difensore bianconero a Mario Balotelli: “Questo ragazzo ha un problema con me, forse dalla sfida contro il Siena. Ho già risposto. Sono successe tante cose nella mia carriera, molto importanti: potrei scrivere dieci libri. Con quel libro non si torna indietro. Non deve chiedere scusa, si prende le responsabilità, visto che lo ha pensato. Senza polemiche quel libro non lo vende. Javier Zanetti ha vinto tutto, non ha mai parlato della Juventus nel suo libro. Prenda esempio da gente così.”

Felipe Melo poi ha parlato dell’esperienza all’Inter: “Sognavo da bambino di giocare con quei colori. Potevo rimanere in Turchia, avevo rinnovato il contratto, guadagnavo tantissimo. In nerazzurro ho guadagnato la metà. Quando ero a Firenze ci sono stati contatti, anche con Mourinho. Poi sono andato alla Juventus, ma il mio sogno era l’Inter. Nella prima gara, il derby contro il Milan, è stato il massimo. Tanta roba. San Siro è pazzesco.”

