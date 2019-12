Mendes su Mourinho: “E’ stato allo United, al Real e all’Inter: è un campione e va sempre a trionfare”

E’ uno dei procuratori più invidiati e chiacchierati del mondo. Nella sua squadra può vantare campioni della panchina e del calcio giocato, del presente e dell’immediato futuro. Parliamo di Jorge Mendes, uno degli agenti più potenti del mondo del calcio. Cristiano Ronaldo, Joao Felix ma soprattutto José Mourinho, ex tecnico interista: direttamente da Torino, il super procuratore in occasione della consegna del premio per il Golden Boy 2019 vinto proprio dal portoghese dell’Atletico Madrid ha parlato in particolare dello Special One.

“Josè Mourinho è stato al Manchester United, nel Real Madrid e nell’Inter. E’ un campione e va a trionfare, come ha sempre fatto”. Queste le dichiarazioni di Jorge Mendes riportate da TMW: da Torino, l’agente dell’ex tecnico nerazzurro descrive brevemente lo Special One e traccia i suoi prossimi traguardi. L’obiettivo al Tottenham? Vincere, come ogni volta.

