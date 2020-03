Mentana e il caos Juventus-Inter: “C’è una cosa che non capisco”

Di certo, al momento, c’è soltanto che la Lega Calcio con la decisione di rinviare a data da destinarsi la super sfida tra Juventus e Inter ha combinato un bel pasticcio. I calendari sono intasatissimi, la regolarità del campionato è a forte rischio e la polemica monta tra tifosi ed addetti ai lavori.

Tramite la propria pagina Facebook ufficiale, il giornalista Enrico Mentana torna sulla questione e si chiede: “Su questa rissa infernale su Juve-Inter c’è una cosa che non capisco: se si poteva giocare a porte aperte lunedì sera, cosa cambiava a farlo 24 ore prima, evitando così liti, sospetti e tutto quello a cui stiamo dando vita? Il rischio coronavirus c’è oggi come ci sarà domani, uguale. Chiedo per un amico, anzi due: un nerazzurro e un bianconero”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!