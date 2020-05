Mentana: “A Madrid tutto surreale, eravamo certi di vincere. Dissi a Milito di avermi fatto godere coi suoi gol”

A distanza di anni, tra i racconti che ci arrivano dai protagonisti del Triplete dell’Inter del 2010, emerge spesso l’idea comune che in quella finale di Champions League contro il Bayern Monaco vi fosse la certezza di poter vincere, come se gli sforzi fatti in precedenza durante la stagione avessero già garantito il successo sui tedeschi ancor prima di giocare. Una sensazione, questa, condivisa evidentemente anche dai più appassionati tifosi nerazzurri come il giornalista Enrico Mentana, che nel racconto della sua esperienza a Madrid ai microfoni di Sportmediaset rivive tra i brividi quella giornata surreale.

Queste le parole del direttore: “Di quel giorno di 10 anni fa ho indelebile quasi tutto, l’arrivo a Madrid, la consapevolezza che ho appreso solo lì, di migliaia e migliaia tifosi dell’Inter. Con quell’euforia da predestinati, come se si andasse alla festa del Triplete, non a tentare l’impresa finale. E incontravi persone e dicevi: ‘Sei venuto anche tu? Ma questo è tifoso dell’Inter?’. Abbiamo vissuto una giornata che sembrava surreale. I campionissimi sembravamo noi stessi, invece era il compimento di una stagione d’oro non facilmente ripetibile per nessuno. Anche dentro lo stadio era tutto bello, non c’è stato un momento in cui non si fosse fiduciosi del fatto che sarebbe finita in quel modo. Sarà che in quel periodo Milito segnava pure dallo spogliatoio. A distanza di anni l’ho incontrato e gli ho detto: ‘A me piacciono molto le donne, ma lei è l’uomo che mi ha fatto godere di più negli ultimi tempi’. Quella era una giornata che era già la festa del Triplete. La cosa bella è averla vissuta quell’esperienza per poterla raccontare”.

