Mentana: “Arbitraggio Inter-Atalanta? Resta il gesto di Lautaro, ma ecco cosa ne penso. Dopo mezz’ora Inter già in riserva”

E’ il tema delle ventiquattro ore post Inter–Atalanta: sull’arbitraggio del derby nerazzurro di ieri sera, alla sarabanda di moviole, contromoviole, immagini, video e scatti rubati sui social e non solo sui social, si è espresso anche Enrico Mentana (giornalista, direttore del TgLa7 e notoriamente tifoso nerazzurro), attraverso un post sulla sua bacheca Facebook: “Vediamo di intenderci sul rigore Toloi-Lautaro – scrive – La spinta di Zapata c’è, se Rocchi l’avesse vista l’avrebbe dovuta fischiare, se l’ha vista Irrati e l’ha giudicata fallosa doveva farlo spiegare da Rocchi ai giocatori. Resta, amici interisti, il gesto antisportivo di Lautaro”.

Oltre a questo, Mentana ha poi commentato anche l’andamento della gara e le criticità dell’Inter, ieri sera riemerse: “Essere tifosi dell’Inter, e sportivi, significa anche sapere che ieri si è guadagnato un punto, che l’Atalanta ha giocato alla lunga meglio, che non può succedere al tempo del VAR che non si veda un rigore come quello di Lautaro su Toloi, e che Conte ha perfettamente ragione sulla rosa troppo corta, perché la partita l’aveva preparata bene, ma dopo una splendida mezz’ora la spia della riserva ha cominciato a lampeggiare”, ha scritto.

