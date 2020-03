Mentana: “Vergognoso l’attacco di Zhang. Fa pensare a ragazzino miliardario che non va lasciato solo sui social”

Hanno creato un enorme scalpore mediatico le parole pronunciate in tarda sera dal presidente dell’Inter Steven Zhang su Instagram, in cui ha attaccato il numero uno della Lega calcio Paolo Dal Pino. Dalle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani questa mattina, al durissimo attacco arrivato pochi minuti fa dalla pagina Facebook del famoso giornalista Enrico Mentana. Il direttore del TG LA7 ha utilizzato termini piuttosto forti per esprimere le sue considerazioni sul giovane dirigente nerazzurro.

Questo il post: “Un presidente di società di serie A non può dare del pagliaccio al presidente della Lega Calcio. È vergognoso. Danneggia il suo club, delegittima il sistema, fa pensare a sostenitori e avversari che alla guida dell’Inter ci sia non una figura di polso ma un ragazzino miliardario che non va lasciato solo nemmeno sui social”.



